Blanc diz que Cristiano Ronaldo é 'extraterrestre', mas nega esquema especial

"Todos os jogadores querem jogar, e cabe a mim escolher os que estão em 100%. Exceto por David Luiz, que estará ausente, acho que vamos ter todos à nossa disposição", afirmou Blanc, que, assim, deve utilizar o italiano Verratti, que vinha sofrendo com problemas na panturrilha.

Sem David Luiz, a dupla de zaga do PSG será formada pelos também brasileiros Thiago Silva e Marquinhos. E eles terão a difícil tarefa de tentar barrar Cristiano Ronaldo. Blanc descartou armar um esquema especial para barrar o craque português, mas não economizou nos elogios ao adversário, classificado como extraterrestre.

"Eu amo tudo em Cristiano Ronaldo. Basta olhar para as suas estatísticas: ele é um dos dois extraterrestres do futebol moderno. Ele é bom em tudo: é rápido, dribla os defensores, marca gols. Então, sim, nós vamos ter um olho nele. Não haverá nenhum plano anti-Ronaldo, nada específico, apenas seremos vigilantes em todos os momentos", afirmou.

Blanc também destacou que superar o Real Madrid pode ser muito importante para a imagem do PSG, reconhecendo o maior poderio do oponente. "Este jogo vai ser especial e grande para o prestígio do nosso clube: estamos jogando contra um dos maiores clubes da Europa. Quando você compara nossos elenco, é difícil dizer que é igual. Basta olhar para sua sala de troféus", comentou.

Além da situação de Veratti, ainda há indefinição sobre a presença do goleiro Trapp, que se recupera de um problema na coxa. Com essa dúvida, o PSG deve entrar em campo com a seguinte formação: Trapp (Sirigu); Aurier, Marquinhos, Thiago Silva e Maxwell; Verratti, Matuidi e Thiago Motta; Di María, Ibrahimovic e Cavani.