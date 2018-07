Blanc diz que jogadores precisam assumir responsabilidade

O técnico do Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, desafiou seus jogadores a melhorar seu desempenho, na sequência da derrota por 4 a 2 para o Bastia, no último sábado, citando a suposta falta de força mental deles, além de criticar a propensão deles se darem por vencidos diante da "menor dificuldade".

Apesar de contar com Zlatan Ibrahimovic, um dos melhores atacantes do mundo, e cinco jogadores que custaram ao menos 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 126 milhões), o PSG somou duas derrotas e um empate nas últimas três partidas do Campeonato Francês e caiu para o quarto lugar.

Falhas defensivas, falta de agressividade no meio-de-campo, problemas disciplinares e falta de espírito de equipe são algumas das situações que estariam arruinando a temporada do PSG. No último sábado, o time abriu 2 a 0 em 20 minutos de jogo, mas sofreu a virada.

"Ante a menor dificuldade, nós desistimos. É um problema mental", disse Blanc. Quando se trata do aspecto mental, isso pode afetar a todos. É muito difícil para um treinador", completou.

A pressão está sobre o PSG e Blanc para o jogo desta terça-feira pela quartas de final da Copa da Liga Francesa, fora de casa, contra o Saint-Étienne, que está em terceiro lugar no Campeonato Francês, possui um bom retrospecto como mandante e eliminou a equipe nesta mesma fase há duas temporadas.

"A comissão aceita a sua responsabilidade", disse Blanc nesta segunda-feira. "Os jogadores ainda não assumiram. São eles que estão jogando. Quando eles jogam bem, eles são elogiados, e merecidamente. Quando os resultados são ruins, questionam o treinador", reclamou o treinador do PSG.