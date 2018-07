Blanc é confirmado como técnico da França após a Copa

Campeão mundial como jogador em 1998, Laurent Blanc foi confirmado nesta quinta-feira como novo técnico da França após o término da Copa do Mundo de 2010. A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou um acordo com o treinador, que irá substituir Raymond Domenech.

Blanc deixou o comando do Bordeaux na semana passada e confirmou que tinha o objetivo de suceder Domenech, que vem sendo bastante criticado por seu trabalho na seleção.

O Bordeaux, que queria que Blanc cumprisse o seu contrato com o clube, previsto para acabar em junho de 2011, pediu à Federação Francesa de Futebol uma compensação financeira pela saída do treinador.

"A Federação Francesa de Futebol, via seu presidente Jean-Pierre Escalettes, e o Girondis de Bordeaux, via seu presidente e acionista, alcançou um acordo no que diz respeito à contratação de Laurent Blanc como técnico da França", afirmou a FFF por meio de um comunicado.

A entidade que dirige o futebol francês acrescentou que não fará mais comentários sobre a contratação de Blanc antes da assinatura do contrato. O Bordeaux, por sua vez, confirmou em seu site oficial que entrou em acordo com a FFF.

Blanc, que levou o Bordeaux à conquista do Campeonato Francês no ano passado como treinador, além de ter sido campeão mundial fez parte como jogador da seleção francesa campeã europeia em 2000.

A França só conseguiu garantir vaga no Mundial deste ano após enfrentar a Irlanda na repescagem das Eliminatórias Europeias. E o país assegurou um lugar na competição graças a um gol irregular, no qual Henry dominou duas vezes a bola com as mãos na jogada do mesmo.

Na Copa de 2010, os franceses integrarão o Grupo A, que contará também com África do Sul, México e Uruguai. A estreia da seleção ainda dirigida por Domenech será contra o Uruguai, no dia 11 de junho, na Cidade do Cabo.