Blanc espera exame de Thiago Silva e exibe otimismo com resultado

No jogo que marcou a estreia de David Luiz, o Paris Saint-Germain venceu o Napoli por 2 a 1, na casa do rival, em amistoso disputado nesta segunda-feira, na Itália, mas amargou uma lesão sofrida por Thiago Silva. O zagueiro, capitão do Brasil na última Copa do Mundo, deixou o campo com um problema muscular na coxa direita já aos 13 minutos do primeiro tempo.

O jogador precisou deixar o campo amparado pelos médicos e ainda teve a coxa enfaixada, fato que gerou uma preocupação ainda maior. Com isso, o clube agora espera por resultados de exames médicos para saber a real extensão da lesão, que foi vista com bastante preocupação pelo técnico Laurent Blanc.

"Vamos valorizar a vitória, porque apesar de ser um amistoso, queríamos ganhar. O ponto negativo da noite, é claro, foi a lesão do Thiago Silva. Por enquanto, sabemos apenas que é um problema muscular. Saberemos a gravidade da lesão após os exames. Isso acontece, vamos deixá-lo se cuidar, pois vamos precisar dele", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Já nesta terça, em declaração publicada pelo jornal L''Equipe, ele preferiu adotar um discurso otimista. "Provavelmente é um pequena distensão na parte posterior da coxa. Espero que não seja muito grave", disse o comandante.

Thiago Silva será submetido a exames na coxa nesta terça-feira, quando o PSG poderá estabelecer um tempo previsto de afastamento do atleta, que na equipe francesa passará a reeditar com David Luiz a dupla de zaga titular da seleção brasileira nos últimos tempos. David Luiz, por sua vez, teve a sua atuação diante do Napoli qualificada como "excelente" por Blanc. "Estou muito feliz com sua apresentação", disse.