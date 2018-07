Blanc mostra otimismo após vitória da França

O técnico Laurent Blanc admitiu que o trauma vivenciado na Copa do Mundo da África do Sul ainda afeta os jogadores franceses, mas já demonstrou certo otimismo com a seleção após a vitória sobre Luxemburgo por 2 a 0, na terça-feira, no Stade Municipal Saint-Symphorien, em Metz.

Eliminada na primeira fase do Mundial, a França decepcionou ao perder para a Bielo-Rússia, em casa, na estreia das Eliminatórias da Eurocopa de 2012. Mas a recuperação veio na sequência, com triunfos sobre Bósnia-Herzegovina, Romênia e Luxemburgo. Os resultados deixaram a seleção francesa na primeira colocação do Grupo D.

"Você não consegue apagar um trauma como este (o da Copa do Mundo), você sempre carregará aquilo pelo resto de sua vida", ponderou Blanc, assegurando que os jogadores estão prontos para iniciar uma nova fase. "Leva tempo para esquecer e só é possível com vitórias. Esperamos escrever um novo capítulo, o que tornará tudo menos doloroso".

Apesar de apostar na recuperação francesa, o treinador admitiu que ainda há muito para ser trabalhado. "Sabemos que a reconstrução precisa ser feita e será feita aos poucos. Ainda há muito para se fazer, especialmente nas performances individuais e coletivas de cada jogador", avaliou Blanc.