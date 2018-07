Blanc não renova contrato para treinar seleção da França

"Laurent Blanc entrou em contato com o presidente da FFF, Noel Le Graet, para contar-lhe sua decisão de não pedir outro contrato", informou a FFF em comunicado em seu site (www.fff.fr).

A França perdeu por 2x0 para a Espanha nas quartas-de-final da Euro 2012 no último sábado.

Blanc assumiu no lugar de Raymond Domenech após a seleção francesa ter sido eliminada na primeira rodada da Copa do Mundo de 2010, liderando a seleção para uma sequência invicta de 23 partidas antes da derrota para a Suécia na fase de grupos da Euro 2012.

Sob o comando de Blanc, a França por vezes jogou um futebol agradável, de passes rápidos, mas mais uma vez, dois anos depois do fiasco da Copa do Mundo, sofreu com o drama fora dos campos.

Deschamps, companheiro de equipe de Blanc e capitão da seleção francesa que conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, é o principal candidato para assumir em meio a especulações de que ele está perto de deixar o Olympique de Marselha, que ele treina desde 2009.

O comitê executivo da federação francesa deve se reunir na terça-feira quando um substituto para Blanc será discutido.

A França começa as eliminatórias da Copa de 2014 contra a Finlândia em setembro.