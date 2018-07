Blanc quer seguir na seleção francesa, mas espera oferta Laurent Blanc assumiu o comando da seleção francesa depois do fiasco na Copa do Mundo na África do Sul, no ano passado, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Aos poucos, ele conseguiu reerguer a equipe, que já soma 17 jogos de invencibilidade. Diante do sucesso do trabalho, o treinador avisou nesta quarta-feira que gostaria de continuar no cargo após o fim do seu contrato atual, que vai até a Eurocopa de 2012, mas que ainda espera receber uma oferta da federação.