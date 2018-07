Blanc tenta manter foco do PSG no Chelsea, mas condena Aurier

O Paris Saint-Germain vive grande momento dentro de campo. Líder disparado do Campeonato Francês, com 24 pontos de vantagem para o segundo colocado, a equipe inicia nesta terça-feira o duelo de oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Chelsea, em casa. Como era de se esperar, o técnico Laurent Blanc prega atenção no importante confronto, mas ele próprio parece ter dificuldades para esquecer o "caso Aurier".

No último sábado, o lateral do PSG participou de um bate-papo por vídeo com seguidores do Twitter, no qual ofendeu Blanc e criticou companheiros como Ángel Di María e Zlatan Ibrahimovic. Em meio às perguntas de seus seguidores, Aurier disse que o treinador é "uma bicha" e que "pega nos testículos" do atacante sueco e de todas as estrelas do time. O argentino Di Maria foi chamado "marionete" pelo colega, que ainda questionou a liderança de Ibrahimovic.

As declarações caíram como uma bomba na tranquilidade parisiense, e Blanc falou sobre o assunto nesta segunda. "Esse garoto, esse menino... Há dois anos, eu me comprometi a fazê-lo vir para Paris, e o que eu vi ontem (domingo) foi todo o agradecimento que tive. Acho uma pena. Ele está penalizando a si próprio, e também é ruim para o clube. Ele está arranhando a imagem do clube."

Diante da repercussão do caso, o PSG teria imediatamente punido Aurier e o afastado por um período não determinado. De acordo com parte da imprensa francesa, o jogador entrará na lista de negociáveis na próxima janela para transferências. Há quem diga, no entanto, que ele pode até aparecer em campo contra o Chelsea.

Blanc não quis confirmar nem descartar a presença de Aurier. Ao invés disso, tentou defender a imagem do PSG, que em outras oportunidades já viu seus jogadores, como Ibrahimovic e Cavani, virarem notícia por declarações polêmicas. "Eu não acho que qualquer clube esteja imune a estas coisas, especialmente com as redes sociais. É uma época mais difícil de controlar tudo, especialmente no campo da comunicação", opinou.