Blatter admite pressão para Marin definir técnico

"Se há uma seleção nacional, tem de haver um treinador. No momento em que o técnico da seleção brasileira (Mano Menezes) não está mais na ativa, tem de nomear outro treinador imediatamente", disse Blatter. "O Brasil não fará apenas a Copa do Mundo, fará a Copa das Confederações e, no sorteio, teremos técnicos de todas as seleções. E não teríamos o do Brasil?"

Blatter não revelou quando conversou com Marin, mas foi bem claro na sua disposição de resolver a questão. "Era absolutamente necessário que a liderança da CBF tomasse a iniciativa. Fico contente por a CBF ter tomado a decisão já", disse o presidente da Fifa.

Inicialmente, a CBF tinha informado que o novo técnico da seleção seria anunciado apenas em janeiro. Mas, diante da pressão da Fifa, Marin antecipou o acerto e confirmou na manhã desta quinta-feira a contratação de Luiz Felipe Scolari para substituir Mano Menezes, demitido na última sexta. Assim, Felipão já confirmou presença no sorteio dos grupos da Copa das Confederações, sábado, em São Paulo.