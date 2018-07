Blatter admite que Copa de 2018 pode ter revisão de lances polêmicos

A cada edição da Copa do Mundo a Fifa traz um tipo novo de tecnologia para acabar com lances controversos. E para o Mundial de 2018, que ocorrerá na Rússia, o presidente da entidade, Joseph Blatter, admitiu nesta terça-feira a possibilidade dos técnicos pedirem a revisão de lances polêmicos por meio de vídeos, como ocorre no vôlei, no basquete e no futebol americano.

"Na última Copa do Mundo, nós testamos com sucesso o sistema com câmera nas traves. O Mundial de 2018 será uma oportunidade para os treinadores solicitarem assistirem vídeos dos lances em situações controversas de jogo", afirmou Blatter a jornalistas russos, em antecedência ao lançamento do logotipo oficial da Copa na Rússia.

O presidente da Fifa parabenizou os organizadores da Copa ao dizer que em comparação com o Brasil, os russos estão dentro do prazo para a realização do Mundial. "Posso dizer que em comparação com a situação do Brasil quatro anos antes do início da Copa do Mundo de 2014, a Rússia está à frente do cronograma", disse.

Polêmica constantemente levantada e que foi criticada por Louis Van Gaal durante a Copa no Brasil, a disputa entre de terceiro e quarto lugar deve continuar nas próximas edições do Mundial, de acordo com Blatter. ""O jogo para o terceiro lugar da Copa não será cancelado. Ele é verdadeiramente importante. Estes jogos são sempre uma luta tensa e divertida. Eu acho que a UEFA não vai apoiar uma iniciativa desse tipo, até porque o próprio Michel Platini ganhou uma medalha de bronze no Mundial de 1986", lembrou o mandatário.