Blatter bane José Maria Marin e mais 10 membros da Fifa

A Fifa bane do futebol, de forma temporária, o brasileiro José Maria Marin, ex-presidente da CBF, além dos demais cartolas detidos nesta quarta em Zurique. Foram 11 membros excluídos. Em um comunicado oficial, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, insistiu que tais condutas “não tem lugar no futebol”. “Vamos garantir que aqueles que atuem dessa maneira sejam colocados para fora do jogo”, declarou.

Para Blatter, a iniciativa de banir Marin e os demais dirigentes detidos por corrupção vão na mesma direção do que a entidade vem adotando nos últimos anos para “excluir qualquer membro que viole o código de ética da entidade”. O cartola, porém, insiste que apoia as investigações. “Esse é um momento difícil para o futebol, para os torcedores e para a Fifa”, disse. “Entendemos a frustração que muitos expressaram quando souberam dos eventos desta quarta”.

Blatter é candidato a mais um mandato na presidência da Fifa, cuja eleição está marcado na sexta. “Por mais lamentáveis que sejam esses eventos, deve ficar claro que damos as boas vindas a essas ações e investigações”, disse Blatter. “Acredito que isso vai ajudar a reforçar as medidas que a Fifa já toma para expulsar do futebol esses atos”, disse. Ele insiste que a ação dos suíços foi fruto de uma atitude da própria Fifa.

Blatter também da sinais de que quer continuar, indicando que vai “continuar a trabalhar” para “reconquistar a confiança de todos”. A Conmebol, duramente afetada pelas prisões, também se manifestou depois de uma reunião de crise. Em um comunicado, a entidade diz “repudiar todo o ato de corrupção” e “apoia a investigação”. Ela ainda garante que está aberta a colaborar com as investigações. A entidade ainda promete respeitar o julgamento da Justiça e “zelar pela verdade, ética e transparência na Fifa e Conmebol.”

A LISTA DOS BANIDOS DA FIFA

Jeffrey Webb

Eduardo Li

Julio Rocha

Costas Takkas

Jack Warner

Eugenio Figueredo

Rafael Esquivel

José Maria Marin

Nicolás Leoz

Chuck Blazer

Daryll Warner