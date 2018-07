Blatter chega à Rússia em primeira viagem ao desde crise na Fifa

"Estou contente de estar aqui", disse Blatter, em seu primeiro comentário fora da Suíça desde que visitou Israel em maio, antes de ser reeleito para o quinto mandato seguido - quatro dias depois, no entanto, ele anunciou que deixaria o cargo por conta da pressão pelas investigações de corrupção.

Blatter foi recebido pelo ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko, que chegou a criticar a dificuldade em conversar com a Fifa desde que o suíço anunciou que não continuaria no poder. "A comunicação com a Fifa não está tão simples quanto antes. Se levarmos em conta que haverá uma troca de administração em fevereiro, então se pode dizer que a comunicação está um pouco complicada. Mas em termos gerais não é tão crítica assim, podemos lidar com isso", comentou.

Desde 27 de maio, quando a polícia de Zurique prendeu sete dirigentes da Fifa e passou a investigar a sede da entidade, Blatter não compareceu a eventos importantes do futebol, com receio de ser extraditado para os Estados Unidos. O mandatário esteve ausente no Mundial Sub-20, realizado na Nova Zelândia, no Mundial Feminino, disputado no Canadá.