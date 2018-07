Blatter cobra punições mais severas a clubes por racismo no futebol

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, pediu nesta terça-feira punições mais severas contra times e associações por racismo e discriminação e disse que sanções monetárias eram cada vez mais ineficazes.

O estatuto permitia sanções mais severas, que agora tiveram de ser implementadas à medida que a batalha contra "a praga do racismo e discriminação não está sendo vencida", disse Blatter durante congresso da Confederação Africana de Futebol.

"Temos que punir não só por multas e fechamentos de estádios, mas também usar nossas regras para suspender times, tirar pontos ou até rebaixar de divisão caso o racismo continue", adicionou.

Blatter deve receber amplo apoio do 54 países do continente africano durante a tentativa de reeleição no próximo mês.

O dirigente foi recebido com uma calorosa ovação dos delegados africanos, em contraste às críticas que recebeu durante o congresso da Uefa em Viena, no mês passado.

O presidente da Associação Africana de Futebol, Issa Hayatou, pediu apoio aos membros para Blatter no ano passado, repetiu o pedido para a reeleição do suíço.

"Ele foi um parceiro legal e na África reconhecemos nossos amigos e oferecemos o que merecem", adicionou Hayatou.