Blatter comemora sucesso da Copa e passa mensagem do Papa

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, comemorou na manhã desta segunda-feira a "enorme repercussão" da Copa do Mundo, cuja decisão do domingo foi acompanhada por um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Blatter agradeceu ainda à população brasileira e disse que o papa Francisco encaminhou uma mensagem à entidade parabenizando pelo evento, mas lamentando o vice-campeonato dos argentinos.

"Recebemos uma mensagem do papa Francisco hoje pela manhã. Ele não ficou muito feliz porque sua seleção não ganhou, mas disse que Copa do Mundo fantástica", afirmou Blatter, que abriu a coletiva de imprensa no Maracanã organizada pela Fifa, Comitê Organizador Local (COL) e governo, a fim de se fazer um balanço do Mundial.

Segundo Blatter, a audiência da final da Copa foi de um bilhão de pessoas, incluindo todas as plataformas. "Foi um evento esportivo que teve grande repercussão, pela TV, na imprensa escrita, nas redes sociais."

Ricardo Trade, CEO do COL, também comemorou. "Não tivemos a crise na mobilidade, nos aeroportos e nas telecomunicações", disse. "Podemos bater no peito como brasileiros e ter orgulho de dizer que tivemos sucesso", insistiu. "Ganhamos essa Copa", completou.