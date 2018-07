Blatter confirma mudança no Comitê de Ética da Fifa O presidente Joseph Blatter confirmou nesta sexta-feira a decisão de mudar a maneira como a Fifa investiga casos de corrupção ao publicar no seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet - que o comitê executivo da entidade aprovou a divisão do seu comitê de ética em dois órgãos, sendo um para investigar casos e outro para julgá-los.