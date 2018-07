Blatter cumprimenta príncipe William e agradece dedicação ao futebol

MADRI - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, enviou uma carta ao príncipe William, na qual manifesta seus votos de felicidade às vésperas do casamento com Kate Middleton e agradece apoio ao futebol.

"Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer sua paixão e compromisso com o futebol e em particular por seu apoio ao desenvolvimento do futebol de base", assinala Blatter em sua carta ao príncipe da Inglaterra, que em dezembro passado foi à Zurique para apoiar a candidatura de seu país para organizar a Copa do Mundo de 2018, que será sediada pela Rússia.

Segundo informou a Fifa, Blatter destaca em sua carta que o apoio do príncipe ao "nível mais básico" do futebol é especialmente importante para "assegurar um futuro brilhante" para o esporte.

O casamento real do príncipe William e Kate Middleton está marcado para a próxima sexta-feira, 29 de abril, na Abadia de Westminster.