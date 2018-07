Blatter defende realização da Copa do Catar no início de 2022 O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta sexta-feira que ficaria feliz se a Copa do Mundo de 2022 no Catar fosse disputada no começo do ano, durante o inverno, em vez do tradicional período no meio do ano, quando o Oriente Médio registra calor intenso no verão.