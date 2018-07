Blatter diz estar certo que Brasil vai entregar Copa 'maravilhosa'

ZURIQUE - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse nesta terça-feira que está tranquilo, apesar dos problemas recorrentes nos preparativos do Brasil para a Copa do Mundo de 2014, e lembrou que os atrasos fazem parte da preparação para o torneio.

"Com o poder do Brasil, e eu não falo só do poder econômico, mas também com a força de vontade, o Brasil vai estar pronto e vai entregar uma Copa do Mundo maravilhosa", disse Blatter a repórteres em entrevista coletiva na sede da Fifa, nesta terça-feira.

"Quando falta um ano ou menos para o início da Copa do Mundo, há sempre a questão se vão estar prontos. Mas eles vão estar prontos, porque é a Copa do Mundo e ninguém pode se dar ao luxo de não estar pronto", afirmou.

"Não há nenhum problema e posso dizer, com certeza, não tenham medo. É tudo uma questão de confiança, e do lado Fifa a confiança é total", acrescentou Blatter, sentado ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

A preparação do Brasil tem sido marcada por atrasos nas obras de estádios e de infraestrutura, e os prazos têm sido repetidamente adiados.

O estádio do Maracanã, cujo cronograma inicial da Fifa previa a conclusão em dezembro de 2012 para a Copa das Confederações deste ano, não será entregue até 27 de abril.

Blatter disse que não está preocupado. "Eu nunca irei comparar os países organizadores com a pontualidade dos trens suíços", acrescentou.

"Temos uma perspectiva universal e não precisamos desta precisão. A comparação não funciona para mim, porque sou um pouco mais universal."