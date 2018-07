Blatter diz que Brasil fará uma Copa 'excepcional'

A reunião desta quarta-feira foi a primeira da Fifa sobre o Mundial de 2014 desde que Ricardo Teixeira deixou a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador Local (COL) da Copa. Seu substituto nos dois cargos, José Maria Marin, participou do encontro, assim como o novo membro brasileiro do Comitê Executivo da Fifa, Marco Polo del Nero.

Durante o encontro, os dirigentes brasileiros apresentaram um relatório completo do estágio da preparação para o Mundial de 2014, mostrando a situação dos estádios, das obras de mobilidade urbana e dos projetos que estão em andamento. Mas a principal questão no momento é mesmo a aprovação da Lei Geral da Copa, que ainda está em discussão no Congresso Nacional.

"Depois da reconfirmação recebida da presidenta Dilma Rousseff e do governo brasileiro quanto ao cumprimento de todas as garantias, estamos confiantes de que, apesar das muitas tarefas que todos nós ainda temos pela frente, o Brasil organizará uma Copa do Mundo excepcional em 2014", afirmou Blatter, ao abrir o encontro desta quarta-feira em Zurique.

"Recebemos hoje (quarta-feira), pela primeira vez, um boletim bastante aprofundado quanto à situação dos preparativos em todos os aspectos", disse o presidente do Comitê Organizador da Copa, o paraguaio Nicolás Leoz, que também comanda a Conmebol. Ele, inclusive, já marcou a próxima reunião do grupo, para um novo balanço dos trabalhos, no dia 26 de setembro.