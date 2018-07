Blatter diz que mundo árabe merece organizar uma Copa

O Catar, junto com a Coreia do Sul, apresentou sua candidatura para a Copa de 2022. Enquanto isso, Austrália, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Espanha/Portugal e Bélgica/Holanda disputam o direito de receber o Mundial de 2018 ou de 2022 - os dois vencedores serão eleitos pela Fifa em dezembro.

Na visita a Doha, neste sábado, Blatter elogiou a infraestrutura do Catar e disse que a candidatura do país é muito bem-vinda, mas evitou declarar seu apoio explícito. "O mundo árabe merece ter uma Copa do Mundo. Vamos ver e esperar quando se tomará em dezembro a decisão sobre 2022", afirmou o presidente da Fifa.