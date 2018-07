Blatter diz que se sente 'aliviado' por não ser mais presidente da Fifa

Suspenso do futebol pelos próximos seis anos, Joseph Blatter está "aliviado" de não ser mais o presidente da Fifa. Pelo menos foi isso que o ex-dirigente máximo do futebol afirmou em uma entrevista à agência de notícias The Associated Press, neste sábado, um dia depois de ver o suíço Gianni Infantino ser eleito como seu sucessor.

"É um alívio. Havia uma carga sobre mim. Apesar de estar suspenso, eu ainda era o presidente. Agora terminou", disse Blatter, que daqui a duas semanas vai completar 80 anos e era empregado da Fifa desde 1975. Foram 17 anos como presidente até que, neste sábado, ele finalmente acordou sem ser absolutamente nada no futebol.

Durante a semana, a suspensão de Blatter e do francês Michel Platini, presidente da Uefa, foi reduzida de oito para seis anos. Os dois, entretanto, seguiram proibidos de sequer comparecer à eleição da Fifa, que ocorreu na sexta, em Zurique. "Ontem (sexta) às 18h01 senti-me agradecido quando elegeram um novo presidente", contou Blatter. De imediato, fez uma pausa e respirou profundamente.

O suíço assistiu à eleição de Infantino pela TV, acompanhado da filha, Corinne, no apartamento dela também em Zurique. Tomavam um vinho branco da região de Valais, na Suíça, onde nasceu.

Também de lá veio Gianni Infantino, que, assim como Blatter, foi secretário-geral de uma grande entidade antes de chegar à presidência da Fifa. Se o veterano era o braço direito de João Havelange na Fifa, Infantino, de apenas 45 anos, comandava o dia a dia da Uefa de Michel Platini.

"Ele é um homem jovem, potente, tem muita energia, e tenho certeza de que fará um bom trabalho", considerou Blatter, que formalmente não apoio nenhum candidato nas eleições, mas tinha preferência pelo francês Jerome Champagne.

De acordo com o ex-presidente, ele já sabia que Infantino seria eleito quando foi anunciado o resultado da primeira fase da eleição, com vitória do suíço por 88 a 85 sobre o xeque Salman, do Bahrein. "Isso significa que todos iriam com o ganhador para a segunda rodada". Dito e feito. Infantino ganhou mais 27 votos. Salman, só três.