Blatter diz que sorteios de competições são manipulados

Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, confirma que sorteios para torneios internacionais foram alvos de manipulação. Mas garante que, sob seu mandato na Fifa, isso "jamais ocorreu". O dirigente afastado do futebol por corrupção fez as declarações em uma entrevista ao jornal argentino La Nación.

Blatter não deu detalhes. Mas insistiu que isso apenas ocorria na Europa, com o uso de bolas frias para que a pessoa que fizesse o sorteio pudesse escolher de maneira a atender a interesses. Papéis com os nomes das seleções são tradicionalmente colocados nessas bolas e teoricamente misturados.

Mas, segundo Blatter, uma equipe foi beneficiada por tais práticas. Mas se recusou a dar o nome do time. "Claro que é possível sinalizar as bolas, ao esquentar ou esfriá-las", disse. "Isso não ocorre na Fifa. Mas eu fui testemunha disso em sorteios no nível europeu onde isso ocorreu", afirmou. "Mas nunca na Fifa", insistiu o suíço. "Claro que isso é tecnicamente pode ser feito. Mas jamais no meu caso. Jamais", completou.

"Bolas são colocadas na geladeira antes do sorteio. A mera comparação entre umas e outras ao toca-las ja determina as bolas frias e quentes. Ao tocar, já se sabe o que há", disse.

Sobre o sorteio para a Copa de 2014, no Brasil, Blatter garantiu que tudo ocorreu dentro das regras, sem qualquer manipulação. Nas escolhas, o time da Argentina foi amplamente favorecido pelo grupo que enfrentou e o percurso até a final. "O sorteio foi limpo. Eu nunca toquei nas bolas, algo que outros fizeram", disse.