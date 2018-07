Blatter e Correa inauguram sede da seleção equatoriana

A obra teve custo total de US$ 7 milhões e está localizada em um terreno de sete hectares. A nova sede conta com três campos - dois de tamanho oficial - e mais outro de grama sintética, além de 35 quartos, ginásio e piscina.

"Este é um dia histórico para a cidade de Quito, ao inaugurar a nova casa da seleção. É uma casa para uma seleção, uma casa para uma federação, uma casa para uma família. É excepcionalmente importante, porque quando temos uma casa sabemos aonde podemos ir", elogiou Blatter, que chegou no Equador no sábado, para acompanhar as últimas partidas do Sul-Americano de futebol feminino, vencido pelo Brasil.

Também participaram da inauguração nesta segunda-feira Julio Grondona, vice-presidente da Fifa e mandatário do futebol argentino, e Nicolás Leoz, presidente da Conmebol.