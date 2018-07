Blatter elogia candidatura da Inglaterra para Copa

"A candidatura da Inglaterra me impressionou pessoalmente. O país poderia organizar a Copa amanhã, não existem problemas", elogiou Blatter, após acompanhar nesta quarta-feira, em Londres, ao lado do primeiro-ministro britânico David Cameron, uma apresentação do projeto inglês para o Mundial de 2018.

Diante dos distúrbios que aconteceram no dia anterior em Gênova, durante o jogo Itália x Sérvia pelas Eliminatórias da Eurocopa, Blatter aproveitou para elogiar a segurança no futebol inglês. Segundo ele, uma Copa na Inglaterra poderia servir de exemplo para o mundo inteiro sobre como manter a paz nos estádios.

"Vocês (ingleses) deram ao mundo a segurança nos estádios", discursou Blatter, reforçando que a Inglaterra é a "mãe" do futebol. "Em seus estádios, não existem grades e todos os torcedores ficando sentados. Se isso tivesse ocorrido em outros lugares, não teríamos os problemas que tivemos em Gênova."