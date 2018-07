Blatter elogia o Brasil por realização de Copa do Mundo 'ótima'

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, sempre disse acreditar que a Copa do Mundo deste ano no Brasil não seria afetada pelos protestos que marcaram a Copa das Confederações de 2013, e afirmou nesta segunda-feira ter ficado muito satisfeito por sua previsão ter se cumprido.

Blatter, de 78 anos, descreveu o torneio como "ótimo" e a "melhor Copa do Mundo" em que já esteve envolvido, em uma entrevista pré-gravada exibida nesta segunda na convenção Soccerex Global. "Essa foi, na minha opinião, a melhor Copa do Mundo que já vi em termos de qualidade do futebol e do ambiente criado em todas as cidades, em todos os estádios", disse o dirigente.

A preparação do Brasil para o Mundial foi dominada por temores de que os protestos violentos que aconteceram em várias cidades do país durante a Copa das Confederações em junho de 2013 pudessem se repetir durante a Copa do Mundo, além de preocupações com atrasos nas obras de estádios e infraestrutura.

Mas Blatter afirmou: "Havia uma dúvida sobre uma repetição da agitação social, mas eu acreditava e previa que quando a Copa do Mundo começasse, a nação brasileira estaria totalmente envolvida com o esporte. E isso aconteceu."

"Foi uma Copa do Mundo ótima e brilhante. Eu não estava preocupado com a construção dos estádios, porque essa é minha 10ª Copa do Mundo trabalhando na Fifa e sempre há um problema de última hora a ser resolvido", afirmou.

Blatter também elogiou os treinadores das seleções que disputaram o Mundial devido à forma como as equipes jogaram. "Temos que dar os cumprimentos aos treinadores porque eles jogaram para vencer. Em Copas do Mundo passadas eles não queriam perder", afirmou