Blatter enfrenta meses de incertezas antes de saída da Fifa em fevereiro

Blatter, eleito para a chefia da entidade em 1998, deixará o cargo em 26 de fevereiro, dia que a Fifa selecionou para realizar um “congresso eletivo” e escolher seu substituto.

A resposta da Fifa, nesta segunda-feira, ao escândalo de corrupção que assombra a entidade desde as prisões de altos representantes em maio, sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro, foi anunciar a criação de outra “força-tarefa” composta de pessoas de dentro da organização.

Blatter, de 79 anos, claramente espera que haverá um pacote de reformas a fim de acalmar seus críticos, assim como os da federação.

“Minha responsabilidade e missão é garantir que, quando no fim de fevereiro eu encerrar minha carreira, eu possa dizer na Fifa que nós começamos novamente a reforma e reconstruímos a reputação da Fifa”, disse ele em coletiva de imprensa.

Mas mesmo se essa força-tarefa, composta de representantes de confederações nacionais, mas com um “presidente neutro”, tiver progresso, é difícil ver os últimos meses de Blatter no comando como tranquilos.

A investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre corrupção, subornos e estelionato no futebol pode levar a mais acusações, especialmente se alguns dos indiciados concordar em cooperar com as autoridades.

Blatter não foi acusado de irregularidades. Mas o ex-vice-presidente da Fifa e presidente da Concacaf, Jeffrey Webb, das Ilhas Cayman, bastante elogiado por Blatter e visto como seu protegido, alegou inocência em uma corte federal em Nova York no sábado sobre acusações de conspiração para cometer estelionato, fraude e lavagem de dinheiro. Ele foi libertado sob uma fiança de 10 milhões de dólares.