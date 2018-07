Blatter: 'Esse é o melhor início de Copa da história'

Com uma das maiores médias de gols, com viradas em campo, uma ampla torcida inclusive para times estrangeiros, a Fifa comemora o evento no que diz respeito ao que está sendo mostrado em campo. Os patrocinadores também já deixaram claro que estão muito satisfeitos com a audiência. "Todos os times estão partindo para o ataque e tivemos muitos gols", afirmou. "Olhe para mim e você vê que eu estou feliz", insistiu.

Em Copas passadas, a qualidade do futebol mostrado e estratégias de treinadores de manter resultados acabou comprometendo. Blatter ainda comentou a eliminação da Espanha, atual campeã do mundo, como um fator que chamou a atenção neste Mundial. "Estava falando com o presidente da Federação Espanhola de Futebol (Angel Maria Villar) e ele me disse que chegou ao Brasil cheio de confiança. Mas agora eles estão indo para casa. Isso é o futebol", declarou Blatter. A Espanha perdeu seus dois primeiros jogos e apenas disputará a terceira partida para cumprir tabela.

O cartola suíço também comentou a segunda derrota inglesa na Copa do Mundo. "Assisti ao jogo pela televisão e acho que a Inglaterra teve uma má sorte", indicou. "Os ingleses pareciam estar bem em campo. Mas o Uruguai tinha um goleiro muito bom e salvou boas bolas. Mas isso é o futebol e essas coisas podem acontecer", declarou.

A reportagem conversou com a equipe da Fifa que faz a avaliação esportiva da Copa e mesmo os técnicos que estão acompanhando o Mundial há anos estão surpreendidos com os resultados. "Vai ganhar a Copa do Mundo quem atacar", declarou Jean Paul Brigger, chefe do grupo técnico da Fifa. "Ficou claro já que o poder ofensivo vai ser a marca desta Copa", completou.

"Será uma Copa positiva e vai se dar bem quem correr riscos. Dificilmente vimos tanto compromisso de seleções por vencer e parece que as seleções chegaram para atacar", declarou Gerard Houllier, outro membro do grupo técnico da Fifa.

Em 2010, a primeira fase terminou com 101 gols e a competição com 145, dois a menos que em 2006. Por enquanto, em 2014, a média de gols é pelo menos de três por partida. Para o francês, existem mudanças entre 2010 e 2014. "Taticamente, os times estão correndo mais riscos. Hoje, vemos dois zagueiros indo para frente e a transição no meio-campo está mais rápida", afirmou.

Outro fator destacado pela Fifa é a qualidade dos artilheiros. "A Fifa tomou boas medidas para proteger os atacantes", indicou Houllier. Ele ainda citou o fato de que, em vários times, a decisão é a de jogar com dois atacantes, como no caso de Holanda e Croácia.

Para a Fifa, o que vai pesar ainda na Copa será a questão física de alguns times. "Velocidade, poder e qualidade tem um papel central nesta Copa e, portanto, quem estiver em forma vai chegar longe", disse Houllier.