Blatter está 'revigorado' após encontro da Fifa no Marrocos, diz fonte

Joseph Blatter está "revigorado" após a reunião do comitê executivo da Fifa em Marrakesh e tem total intenção de concorrer na eleição presidencial da Fifa do próximo ano, disse nesta segunda-feira uma fonte ligada ao comando da federação internacional.

"Ele foi revigorado pelo evento todo, e está terminando o ano em alta", disse a fonte, acrescentando não ter ouvido qualquer indicação de que Blatter poderia mudar de ideia sobre a candidatura a mais uma reeleição.

Na sexta-feira, o comitê executivo da Fifa cedeu à pressão da opinião pública e concordou em divulgar uma versão editada do relatório feito pelo comitê de investigação sobre o processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).

Blatter disse a jornalistas na ocasião que "se há problemas na Fifa como temos enfrentado, então não é o momento para o presidente, o homem no comando da Fifa, dizer que vai abandonar seu trabalho".

Nesta segunda-feira, Blatter disse em comunicado divulgado pela Fifa que a federação internacional de futebol precisa recuperar a credibilidade.

"A opinião pública é importante porque o futebol é o principal esporte do mundo, conectando pessoas, causando emoções, paixões e esperança no mundo. É muito importante para mim, pessoalmente, no comando do futebol, restaurar a credibilidade e respirar o Ano Novo novamente com bom ânimo para as próximas competições."

Blatter, presidente da Fifa desde 1998, tem até 29 de janeiro para confirmar se vai concorrer a um quinto mandato na eleição de maio, quando terá 79 anos.