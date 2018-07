Blatter falará com imprensa pela 1ª vez após renunciar à Fifa

A Fifa confirmou nesta segunda-feira que Joseph Blatter concederá uma entrevista coletiva na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. Será a primeira vez que o dirigente falará com os jornalistas desde que anunciou, no último mês, que deixará a presidência da entidade.

A entrevista acontecerá durante o congresso da Fifa em Zurique e também contará com a participação do secretário-geral, Jérôme Valcke. O encontro terá como tema principal as possíveis reformas estruturais na entidade.

Blatter desistiu da presidência quatro dias depois de ter sido eleito para o quinto mandato consecutivo. O dirigente de 79 anos informou que convocaria novas eleições e que ficaria de fora da disputa.

O principal motivo que o levou a largar a chefia da Fifa foi o escândalo de corrupção que indiciou 14 pessoas ligadas ao futebol e prendeu, entre outros, o ex-presidente da CBF, José Maria Marin. A Justiça dos Estados Unidos deflagrou uma operação em que acusa os empresários de lavagem de dinheiro e fraude envolvendo mais de R$ 300 milhões em pagamento de propina.