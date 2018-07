Blatter faz referência a dinheiro em piada com nome do River Plate

Mesmo quando não existe qualquer sinal de temas financeiros na Fifa, o presidente da entidade, Joseph Blatter, parece não esquecer do assunto. Nesta quarta-feira, ao realizar um sorteio para o Mundial de Clubes, no Japão, o cartola decidiu brincar com o nome de um dos clubes classificados, o River Plate. "La plata, la plata", disse, fazendo um sinal de dinheiro com a mão.

Em espanhol, "plata" significa dinheiro. Mas o nome do clube não é uma referência a valores monetários. O River foi o campeão da Copa Libertadores e, junto com o Barcelona, já está classificado para o evento no fim do ano, no Japão.

Se Blatter brinca em falar de dinheiro, a segurança da entidade fez questão de não deixar qualquer brecha para um eventual protesto durante o sorteio. Todos os jornalistas tiveram de se registrar com dias de antecedência, malas foram abertas antes da entrada no edifício e o saguão da Fifa foi fechado à imprensa, obrigada a entrada por uma porta lateral.

As medidas foram tomadas depois que, em julho, o comediante britânico conseguiu entrar em uma conferência de imprensa concedida por Blatter e, antes do evento, jogou notas de dinheiro sobre o cartola. As imagens rodaram o mundo e, visivelmente afetado, Blatter exigiu mudanças profundas no acesso ao prédio.

O suíço vive um terremoto na entidade, desde maio deste ano quando seus vice-presidentes e outros cartolas foram presos por corrupção.