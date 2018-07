Blatter faz referência a dinheiro em piada com nome do River Plate Mesmo quando não existe qualquer sinal de temas financeiros na Fifa, o presidente da entidade, Joseph Blatter, parece não esquecer do assunto. Nesta quarta-feira, ao participar do sorteio do Mundial de Clubes, que será disputado no Japão, o cartola decidiu brincar com o nome de um dos clubes classificados, o River Plate. "La plata, la plata", disse, fazendo um sinal de dinheiro com a mão.