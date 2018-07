Blatter festeja anfitrião Raja e se esquece do Corinthians em 2000

SÃO PAULO - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, parabenizou o Raja Casablanca ao chegar à final do Mundial de Clubes da Fifa, após derrubar o favorito Atlético-MG. Blatter disse que pela primeira vez um anfitrião festeja a façanha de chegar à decisão do torneio, esquecendo-se, no entanto, da conquista do Corinthians em 2000, cuja competição da Fifa aconteceu no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Embora o Corinthians tenha sido campeão legítimo daquele torneio, superando o Vasco na final, muitos torcedores de outros clubes brasileiros não concedem ao time paulista e então comandado por Oswaldo de Oliveira e Rincón, seu capitão, o título de campeão do mundo. O Palmeiras era o campeão da Libertadores, mas não participou da disputa. O Corinthians entrou como campeão brasileiro.

No Marrocos, Blatter engrossou o coro contrário à importância daquela conquista. "Pela primeira vez uma equipe considerada zebra se classificou para a final. O campeão africano foi eliminado, mas o anfitrião convidado foi para a decisão inédita. Pela primeira vez temos uma final sem um dos dois participantes tendo sido campeões continentais, mas foi uma decisão entre os dois melhores times do campeonato", disse Blatter.

ZEBRA

O Raja Casablanca ganhou do Atlético-MG por 3 a 1, quarta-feira, no estádio de Marrakech. Enfrenta agora o Bayern de Munique, sábado, na decisão do melhor do mundo.