Blatter garante que será neutro em eleição na Ásia

"Ao contrário do que foi relatado na imprensa, o presidente da Fifa, de acordo com o seu compromisso total com a neutralidade de sua função, bem como com a autonomia das confederações para gerirem seu próprio negócio, em nenhum momento deu o seu apoio a qualquer um dos os candidatos para a próxima eleição para a presidência da AFC", afirma o comunicado oficial divulgado pela Fifa.

Al-Serkal, presidente da Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos, declarou à imprensa asiática que ele "definitivamente" sentiu que tinha a bênção de Blatter para substituir o catariano Mohamed bin Hammam, desafeto de Blatter, que perdeu todos os seus cargos e foi banido por acusações de corrupção, sendo sucedido interinamente pelo chinês Zhang Jilong no comando da AFC.

Na eleição, Al-Serkal enfrentará o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, do Bahrein, Hafez Al Medlej, da Arábia Saudita e Worawi Makudi, da Tailândia e membro do Comitê Executivo da Fifa. O pleito será realizado no dia 2 de maio em Kuala Lumpur.