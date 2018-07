Blatter não terá o nosso voto, diz presidente da Federação Holandesa

A Associação Holandesa de Futebol (KNVB) afirmou que não votará em Joseph Blatter, após o presidente da Fifa ter confirmado sua candidatura para um quinto mandato como chefe da entidade que governa o futebol mundial.

O presidente da KNVB, Michael van Praag, reconheceu, no entanto, que apesar do posicionamento da associação holandesa não há chances de o suíço ser tirado do comando da Fifa. "Eu percebi isso no Brasil, mesmo após nós, da Europa, termos buscado discutir o impacto de Blatter sobre o bom nome da Fifa”, disse van Praag.

Os holandeses têm sido uma rara voz de discórdia contra Blatter, de 78 anos, que assumiu a Fifa após a saída de João Havelange, em 1998. No Congresso da Fifa no Brasil, pouco antes da Copa do Mundo, a KNVB disse a Blatter que ele deveria se aposentar e assumir a culpa por manchar a reputação da entidade.