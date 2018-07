Blatter participará normalmente de sorteio das Eliminatórias

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, vai participar normalmente do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, no dia 25 de julho, em São Petersburgo, na Rússia, afirmou a TASS, agência de notícias estatal da Rússia, nesta terça-feira. A presença de Blatter no evento foi garantida pelo ministro do esporte russo, Vitaly Mutko.

"Claro que ele participará do sorteio", declarou Mutko, em entrevista à agência ligado ao governo russo. "Todo o Comitê Executivo da Fifa estará lá, assim como representantes das 209 federações nacionais. A preparação [para o evento] está saindo como planejado", disse o ministro.

A afirmação do ministro surpreende porque Blatter vem evitando aparições públicas desde que anunciou sua futura renúncia à presidência da Fifa, no dia 2 de junho, apenas quatro dias após ser eleito para o quinto mandato consecutivo à frente da entidade máxima do futebol mundial.

Blatter anunciara que vai deixar o cargo em um próximo congresso da Fifa, em caráter extraordinário, ainda sem data definida, a ser realizado entre dezembro deste ano e março de 2016. A medida se deve ao escândalo de corrupção que levou sete cartolas da entidade à prisão no fim de maio.

Desde então Blatter vem se esquivando de eventos públicos. Ele não compareceu à final do Mundial Sub-20, na Nova Zelândia, no sábado. E nem esteve na abertura do Mundial Feminino, no Canadá. O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, mais ligado à organização do evento feminino, também não esteve naquele evento em solo canadense.