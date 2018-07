Blatter faz exames devido a estresse, mas não está no hospital

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, está passando por exames de saúde relacionados com estresse, mas não está no hospital, afirmou nesta sexta-feira um porta-voz do dirigente, que está suspenso em meio a denúncias de corrupção na entidade.

"Ele está sob avaliação médica, os médicos o deixaram de fora (de atividades) por alguns dias, os médicos esperam que ele esteja de volta em torno de quinta ou sexta-feira da próxima semana", disse à Reuters o porta-voz Blatter, Klaus Stoehlker.

"Ele está sob uma tremenda pressão de vários lados e talvez isso seja um pouco difícil para um homem que não é o mais jovem."

Blatter, que comanda a entidade máxima do futebol por 18 anos, foi suspenso provisoriamente por 90 dias em outubro em meio ao pior escândalo de corrupção na história da Fifa.

(Reportagem de Simon Evans)