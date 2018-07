Blatter pede cautela com expansão da Copa de 2022

Blatter, que se reuniu com dirigentes do futebol em Omã, Bahrein e Kuwait, assim como do Catar, durante uma visita à região nesta semana, disse que "o assunto estava na agenda", quando ele se reuniu com membros do Catar, mas se recusou a dizer se eles são favoráveis ao tema.

"Eu posso dizer que todos esses países estão muito felizes em primeiro lugar pela Copa do Mundo ter ido para o Oriente Médio, e eles estão interessados, eu diria um pouco mais do que interessados, para fazer parte desta competição", disse Blatter. "É um desejo. É fácil dizer, mas não é tão fácil de realizar".

Blatter não especificou quais os países que gostariam de sediar os jogos, nem quantas partidas poderiam ser organizados por vizinhos do Catar. Ele reiterou que essa decisão teria que primeiro vir do Catar e, em seguida, ser analisada pelos membros do Comitê Executivo da Fifa.

"Essa demanda tem que vir a partir dos dirigentes do futebol do Catar, dizendo que gostariam de ter tais e tais coisas e isso teria que voltar à Fifa e o Comitê Executivo da Fifa teria que dizer se permite ou não", disse Blatter disse. "Por enquanto, é cedo demais".