Blatter promete agir contra deserções de cubanos

O dirigente anunciou a sua intenção nesta segunda-feira após quatro jogadores cubanos que participavam das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014 abandonaram a equipe no Canadá antes de uma partida. Blatter declarou que o tema das deserções é um "assunto da presidência da Fifa" e que analisará o relatório do episódio da última quinta-feira antes de agir.

Blatter afirmou que vai entrar em contato pessoalmente "com as autoridades esportivas de Cuba" e lhes dará "uma cópia (de suas propostas) para que entreguem às autoridades políticas".

Com as deserções, Cuba contou com apenas 11 jogadores para o duelo com o Canadá de sexta-feira e perdeu por 3 a 0. A equipe não tinha mais chances de avançar ao hexagonal final do torneio classificatório e mandou ao Canadá uma equipe sem os seus principais jogadores, o que levantou especulações de que Cuba deixou em casa alguns titulares para evitar que abandonassem a delegação.