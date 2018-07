Blatter quer Copa do Mundo de 2022 no inverno do Catar

ZURIQUE - O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, revelou nesta quarta-feira os seus planos para tentar mudar a data da Copa do Mundo de 2022, que será jogada no Catar. Tradicionalmente realizada entre os meses de junho e julho, o Mundial está marcado para acontecer em pleno verão no Oriente Médio, época em que as temperaturas podem atingir a marca de 50ºC. Por isso, Blatter pensa em pedir ao Comitê Organizador a mudança para o início do ano, durante o inverno na região.

"Se a Copa do Mundo é para ser uma festa para o povo, você não pode jogar futebol no verão (do Catar). Você pode refrigerar os estádios, mas não se pode refrigerar o país inteiro", afirmou Blatter, nesta quarta, em Zurique. Os organizadores do Mundial no Catar já revelaram que todos os estádios terão sistema de ar condicionado, que manterão a temperatura interior agradável.

Em maio passado, em uma entrevista a um jornal francês, Blatter já havia dito que não seria racional e razoável que a Copa de 2022 seja jogada no verão escaldante do Catar. O presidente da Fifa pensa na mudança e sabe que isso acarreta uma série de mudanças no calendário do futebol, especialmente no da Europa, por pelo menos uma temporada.

"Ainda há muito tempo para resolver isso. Vou levar esta questão para o Comitê Executivo", disse Blatter, que espera apenas o bem para todos. "Nós temos que proteger nossos parceiros, nos parceiros comerciais e nossos parceiros televisivos. Temos que ser duros nesta questão".

No Catar, a ideia de Blatter parece ser bem aceita. O presidente do Comitê Organizador da Copa de 2022, Hassan Al-Thawadi, já disse que não vê problemas para uma mudança de data. "Se esse é o desejo da comunidade do futebol, de jogar o Mundial no inverno, estamos aberto a isso", afirmou.