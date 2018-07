Blatter quer que seleção de Mano jogue à brasileira na Copa de 2014

"O Brasil é o país do futebol. Só espero que a seleção jogue o futebol brasileiro, pois, se jogar, teremos um torneio muito belo", declarou Blatter durante um encontro com jornalistas.

O principal responsável do futebol mundial também falou sobre os preparativos da Copa, sobre os quais já havia expressado sua preocupação anteriormente, assegurando que "os brasileiros são agora conscientes de onde estão" e, por isso, "querem fazer uma grande Copa do Mundo".

Neste sentido, Blatter ressaltou a escolha de Ronaldo como embaixador da Copa de 2014 e se referiu ao maior artilheiro da história das copas como "um grande jogador, jovial e cheio de vida".

"Fez muito bem as apresentações (sobre a organização do Mundial) junto ao Bebeto. São duas grandes personalidades", afirmou Blatter, que ressaltou que "o Brasil é a sexta economia do mundo" e, por isso, espera que o país "apresente um grande Mundial".

Perguntado pelo custo social da Copa do Mundo, após as denúncias sobre a desocupação de centenas de áreas para a construção de infraestruturas para a copa, Blatter indicou que essa é uma questão que deve ser perguntada às autoridades brasileiras.

"No que se refere ao aspecto social das decisões tomadas pelo governo do Brasil, nas distintas regiões e cidades, sobre uma desocupação aqui e outra lá, assim como em outras Copas do Mundo, nós não fazemos comentários. É um assunto interno do país", finalizou o presidente de a Fifa.