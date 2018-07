Blatter receberá dirigentes do Caribe para reconciliação O presidente da Fifa, Joseph Blatter, convidará os líderes do futebol do Caribe para tentar restabelecer uma boa relação, depois que a reputação da região foi posta em dúvida com os escândalos ocorridos no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, três dos dirigentes caribenhos acabaram deixando os quadros da entidade.