Blatter repete que está pronto para um quinto mandato na Fifa

“Durante 32 dias, a realidade (noticiada) no mundo vai ser o futebol e eu espero que durante esse período todas as atividade beligerantes nos diferentes cantos do mundo devam parar, e então eu diria que o Futebol Rei deve reinar”, disse ele.

O Mundial começa em 12 de junho e a final vai ser disputada em 13 de julho no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Blatter, que após ter sido reeleito pela quarta vez em 2011 disse que seu atual mandato seria o último, afirmou que iria anunciar no congresso da Fifa no próximo mês, em São Paulo, estar disposto a concorrer novamente, caso queiram.

“Não sou candidato por enquanto”, disse ele em uma entrevista publicada na página da Fifa na Internet. “Meu mandato vai terminar em 2015, mas minha missão ainda vai continuar."

“Uma missão nunca está terminada, e eu estou disponível para levar a missão adiante e vou anunciar que estou disponível, mas o congresso que deve dizer se sim ou não.”

