Blatter responde às críticas de Ferdinand sobre racismo O presidente da Fifa, Joseph Blatter, respondeu diretamente ao zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand após ser criticado por dizer que os casos de racismo em campo poderiam ser resolvidos com um aperto de mãos. O irmão do jogador, o também zagueiro Anton Ferdinand, do Queens Park Rangers, teria sido ofendido de forma racista pelo capitão do Chelsea, John Terry, durante o confronto entre as equipes em 23 de outubro.