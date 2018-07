Blatter se diz a favor de regra que aproximaria Copa de 2026 dos EUA

De acordo com a regra, qualquer país da Europa estaria impossibilitado de sediar a Copa de 2026, já que a Rússia receberá o de 2018 e, assim, os de 2022 e 2026 teriam que acontecer longe do continente. "Deveria ser desta forma", afirmou Blatter, que admitiu que a implementação da nova norma está próxima: "É mais do que uma opção".

O Comitê Executivo da Fifa pode aprovar a regra ainda neste mês. Se isso acontecer, os Estados Unidos ficam mais próximos de receber a Copa do Mundo pela segunda vez - a primeira foi em 1994. O país já se mostrou interessado em lançar sua candidatura, que pode acontecer até de forma conjunta, ao lado dos vizinhos México e Canadá. A África seria o principal adversário e rumores sobre uma candidatura marroquina já foram levantados.

A Fifa já informou que a sede da Copa do Mundo de 2026 será conhecida em uma votação realizada em maio de 2017. As regras para a eleição - que será a primeira desde 2010, quando um processo controverso levou o Mundial de 2018 e 2022 para Rússia e Catar, respectivamente - serão definidas pelo Comitê Executivo em reuniões no fim do mês, nos dias 24 e 25.

Outra medida defendida por Blatter nesta sexta foi a realização de mais playoffs de repescagem entre continentes nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O presidente da Fifa já se mostrou diversas vezes um defensor da globalização do futebol e insistiu que as seleções de centros menores devem ter mais chances de levar representantes ao Mundial.

Com isso, nesta sexta, o suíço admitiu que o atual regulamento de repescagem entre continentes pode ser expandido, incluindo também seleções europeias e africanas, que não participam destes confrontos intercontinentais. "Esta é uma boa ideia e não está tão longe. Isto daria um pouco mais de incentivo", avaliou.