Blatter teria dito que Copa de 2022 não será no Catar, diz jornal

As duvidas sobre a Copa do Mundo de 2022 ainda vão causar muitas polêmicas. A edição desta semana da revista alemã Der Spiegel informa que em jantar com dirigentes da Federação Norueguesa de Futebol na cidade de Oslo, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, teria dito no mês passado que o Mundial não irá acontecer no Catar.

Ainda de acordo com a matéria, Blatter teria chamado os árabes de "arrogantes" e afirmado que "pensam que podem conseguir tudo com seu dinheiro". E além disso, o presidente da Fifa estaria insatisfeito por alguns xeques do Catar estarem apoiando ao Estado Islâmico (EI), grupo terrorista que age em diversos países do Oriente Médio.

Por meio de um porta-voz, a Fifa desmentiu as afirmações e disse que "nem remotamente" Blatter teria relacionados os dirigentes como o EI. Atribuindo créditos a "fontes importantes", a revista diz que a Fifa não admite a afirmação por "motivos jurídicos".