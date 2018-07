Blatter vê incidente entre São Paulo e Tigre como alerta para 2014

TÓQUIO - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que as acusações de que seguranças agrediram jogadores do Tigre, da Argentina, na final da Copa Sul-Americana, no Estádio do Morumbi, na última quarta-feira, e ameaçaram sacar armas deve servir como um alerta para os organizadores do Brasil na preparação para sediar a Copa do Mundo de 2014.

"Tal incidente que acaba de acontecer é um alerta para os organizadores da Copa do Mundo do que pode acontecer", disse Blatter, que está no Japão para acompanhar a final do Mundial de Clubes neste domingo. "Mas a segurança não é uma questão de organização esportiva, mas das autoridades seja a polícia ou o exército. Nós podemos fornecer orientações, mas, no final, cabe às autoridades".

O São Paulo conquistou o título da Copa Sul-Americana após abrir 2 a 0 no primeiro tempo da final da última quarta-feira e ver os jogadores do Tigre se recusarem a entrar em campo para a segunda etapa. Dirigentes, membros da comissão técnica e atletas do time argentino afirmaram que foram agredidos por segurança e chegaram a declarar que foram ameaçados com armas. O São Paulo, a Polícia Militar e os seguranças do clube negam a acusação, apesar de confirmarem que houve uma briga generalizada nos vestiários do Morumbi.

A Fifa já criticou anteriormente a preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2014 em razão dos atrasos nas obras dos estádios e de infraestrutura. Blatter ressaltou que continua observando de perto as ações do País em diversas áreas. "Estamos monitorando cuidadosamente o desenvolvimento dos trabalhos diferentes", disse.

Blatter também falou sobre a introdução de tecnologia na linha do gol no Mundial de Clubes. Até agora, o sistema não foi testado em lances polêmicos, mas o dirigente disse que está satisfeito com a adoção do sistema.

"Nós introduzimos a tecnologia na linha do gol com dois sistemas aqui", disse Blatter. "Por enquanto, só podemos dizer que funciona, mas não houve nenhuma situação crítica até agora, mas vamos fazer uma avaliação final após os jogos de amanhã".