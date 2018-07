Blatter visitará três estádios da Copa do Mundo

Joseph Blatter, presidente da Fifa, visitará no próximo fim de semana os estádios de Polokwane, Nelspruit e Port Elizabeth. As três sedes da Copa do Mundo da África do Sul ainda não foram inspecionadas pelo dirigente.

A Fifa disse nesta segunda-feira que Blatter vai viajar para os estádios Peter Mokaba e Mbombela, no norte da África do Sul, e o Nelson Mandela Bay Stadium, no sul do país, na cidade de Porth Elizabeth.

Blatter será acompanhado na viagem de dois dias por Jerome Valcke, secretário-geral da Fifa, Irvin Khoza, chefe do comitê organizador, e Danny Jordaan, chefe-executivo do órgão responsável pela Copa do Mundo. Ele também irá inaugurar placas comemorativas em cada um dos estádios.

Na semana passada, Jerome Valcke revelou que a Fifa estava preocupada com a pouca procura de ingressos para os jogos que serão realizados nestes três estádios.