Blazers e 76ers empatam séries e levam decisão das conferências da NBA ao jogo 7

Em uma temporada marcada pelo grande equilíbrio nas séries de playoffs, dois confrontos de semifinais de conferência da NBA terão o decisivo jogo 7. Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers venceram em casa na rodada de quinta-feira e forçaram a partida final contra Toronto Raptors e Denver Nuggets, respectivamente.

Pelo Leste, os 76ers contaram com uma grande atuação do ala Jimmy Butler para derrotar os Raptors por 112 a 101, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia. O astro foi o cestinha do time da casa, com 25 pontos. O pivô camaronês Joel Embiid, apesar de ter começado mal, contribuiu com outros 17. Outros destaques foram Ben Simmons e Tobias Harris com 21 e 16 pontos, respectivamente.

Pela franquia do Canadá, novamente Kawhi Leonard e Pascal Siakam foram os melhores jogadores na partida fora de casa. O ala, ex-San Antonio Spurs, marcou 29 pontos - além de 12 rebotes e cinco assistências -, enquanto que seu companheiro anotou 21. Kyle Lowry contribuiu com 13 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Por ter melhor campanha, os Raptors vão ter o mando de quadra na sétima e decisiva partida marcada para este domingo, às 20 horas (de Brasília). Quem passar, encara o Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha na temporada regular, na decisão da conferência.

No Oeste, os Blazers bateram os Nuggets por 119 a 108, no ginásio Moda Center, em Portland, com uma grande atuação da dupla de armadores formada por Damian Lillard e C.J McCollum. O primeiro anotou 32 pontos e distribuiu cinco assistências, enquanto que o segundo fez 30 pontos e pegou seis rebotes. Vindo do banco de reservas, Rodney Hood, com 25 pontos, foi outro destaque da equipe.

Pelos Nuggets, quem brilhou mais uma vez foi o pivô sérvio Nikola Jokic, que flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) - foram 29 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Jamal Murray, com 24 pontos e 10 rebotes, e Paul Millsap, que terminou com 17 pontos e seis rebotes, foram os outros destaque pelos visitantes.

O sétimo e decisivo jogo, desta vez no Colorado, será neste domingo. Quem passar desta semifinal terá pela frente Golden State Warriors ou Houston Rockets. A série está 3 a 2 para a franquia da Califórnia, atual bicampeã da NBA, e o sexto duelo será nesta sexta-feira, às 22 horas.