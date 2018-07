Blind deixa Depay, Van Persie e Huntelaar fora da convocação da Holanda

O técnico Danny Blind excluiu nesta sexta-feira o atacante Memphis Depay, do Manchester United, além dos experientes Robin van Persie e Klaas-Jan Huntelaar, da lista de 24 jogadores convocados para a Holanda.

Depois do surpreendente fracasso de não se classificar à Eurocopa de 2016, a seleção holandesa faz amistoso com a Grécia, na próxima quinta-feira, e enfrenta a Suécia no dia 6 de setembro, fora de casa, em sua estreia nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Sobre a ausência de Depay, o treinador explicou que, antes de pensar em seleção, o atacante de 22 anos precisa conquistar espaço no Manchester United. "É importante para ele estar primeiramente focado em jogar no time titular do Manchester", recomendou.

Se Depay está fora, o jovem meio-campista Jorrit Hendrix, de 21 anos, recebeu sua primeira chance. Ele teve uma boa temporada pelo PSV Eindhoven. Já o meia Wesley Sneijder, do Galatasaray, segue como um dos mais experientes jogadores da seleção.

A Holanda está no complicado Grupo A das Eliminatórias, ao lado de França, Suécia, Bulgária, Bielo-Rússia e Luxemburgo.

JOGADORES CONVOCADOS:

Goleiros - Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton) e Jeroen Zoet (PSV Eindhoven).

Defensores - Patrick van Aanholt (Sunderland), Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (Wolfsburg), Virgil van Dijk (Southampton), Kenny Tete (Ajax), Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (AZ Alkmaar) e Jetro Willems (PSV).

Meio-campistas - Riechedly Bazoer (Ajax), Jorrit Hendrix (PSV), Davy Klaassen (Ajax), Davy Proepper (PSV), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (Roma) e Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Atacantes - Steven Berghuis (Feyenoord), Bas Dost (Wolfsburg), Vincent Janssen (Tottenham), Luuk de Jong (PSV), Luciano Narsingh(PSV) e Quincy Promes (Spartak Moscou).