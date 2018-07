São Paulo faz treino leve em reapresentação para duelo contra o Sport

O São Paulo deu início nesta terça-feira à preparação para o duelo contra o Sport, marcado para o próximo domingo. A atividade foi leve e o técnico Dorival Junior não deu dicas do time que deverá entrar em campo no próximo jogo.

A atividade marcou o retorno do goleiro Renan Ribeiro ao gramado, recuperado de uma tendinite no joelho direito. Ele estará à disposição de Dorival para a partida de domingo. O lateral esquerdo Júnior Tavares, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians e cumprirá suspensão automática, não participou do treino por causa de uma indisposição estomacal.

Dorival iniciou os trabalhos dividindo o elenco em dois grupos, que trabalharam posicionamento e passe em uma formação em círculo, enquanto atletas tentavam fazer o desarme. Mais tarde, o comandante separou dois grupos e, em cada um deles, duas equipes de oito jogadores - com titulares e reservas misturados - duelavam em campo reduzido.

Um dos principais desafios da comissão técnica é evitar que a turbulência política no clube afete o rendimento do time em campo. Para Dorival, o grupo está blindado. "Estamos focados e blindados. Aqui, não entra nenhum tipo intriga. O comportamento dos jogadores está diferente, focado para sairmos dessa situação. A entrega está muito grande em treinamentos e estamos readquirindo confiança."